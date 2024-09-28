В Казани продолжается подготовка к отопительному сезону 40 котельных

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На сегодняшний день по Татарстану к отопительному сезону готовы 99% котельных. Работы продолжаются только в Казани — на 40 объектах. Об этом рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на традиционном совещании в Доме Правительства региона.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами Раис Татарстана Рустам Минниханов. В нем также принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Согласно данным системы «Мониторинг жилищного фонда», на данный момент в Татарстане общий процент готовности объектов к новому отопительному периоду равняется 99,61%.

Полностью подготовлены к зиме объекты социально-культурной сферы. В жилом фонде паспорта готовности оформлены на 99% домов. Работы продолжаются в 11 муниципальных образованиях на 66 объектах, пояснил глава Минстроя РТ.