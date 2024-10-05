Минниханов поручил начать давать тепло в соцобъекты

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Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил начать запуск тепла в социальные объекты. Тему отопительного сезона руководитель республики затронул на совещании в Доме правительства РТ.

«Сегодня уже полным ходом надо подавать тепло, особенно в социальные объекты. Не исключено, что в процессе запуска тепла будут нестандартные ситуации, поэтому процедуру надо начинать уже сейчас», - сказал он.

Раис Татарстана также обратил внимание на то, что за последние 14 дней в разы увеличилось число сообщений от жителей с просьбой включить отопление в квартирах и соцобъектах.

«За прошедшие две недели в социальных сетях почти в 4 раза выросло количество сообщений жителей с просьбами начать подачу тепла в квартиры и социальные объекты», - отметил Минниханов, подчеркнув, что время для начала отопительного сезона наступило.