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Общество 5 октября 2024 12:29

Минниханов поручил начать давать тепло в соцобъекты

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Минниханов поручил начать давать тепло в соцобъекты
Фото: © «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил начать запуск тепла в социальные объекты. Тему отопительного сезона руководитель республики затронул на совещании в Доме правительства РТ.

«Сегодня уже полным ходом надо подавать тепло, особенно в социальные объекты. Не исключено, что в процессе запуска тепла будут нестандартные ситуации, поэтому процедуру надо начинать уже сейчас», - сказал он.

Раис Татарстана также обратил внимание на то, что за последние 14 дней в разы увеличилось число сообщений от жителей с просьбой включить отопление в квартирах и соцобъектах.

«За прошедшие две недели в социальных сетях почти в 4 раза выросло количество сообщений жителей с просьбами начать подачу тепла в квартиры и социальные объекты», - отметил Минниханов, подчеркнув, что время для начала отопительного сезона наступило.

#отопление #Рустам Минниханов #социальные объекты
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