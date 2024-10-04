Разбирали стену: в котельной Кировского района Казани установлен мощный котел

В котельной на улице Музыкальной в Казани обновили одну из шести тепловых установок. Котел мощностью 12 Гкал/час является одним из наиболее мощных в городе, рассказали в мэрии столицы РТ.

Агрегат установлен на месте котла с выработкой 8 Гкал/час, который исчерпал резервные мощности. Также замена потребовалась в связи с подключением новых потребителей. Котельная «Казэнерго» на улице Музыкальной обеспечивает теплом и горячей водой порядка 15 тысяч казанцев — это 152 жилых дома, восемь медучреждений, девять детсадов, 46 прочих потребителей и четыре школы района.

Как отметил мэр Казани Ильсур Метшин, «Казэнерго» обеспечивает теплом четверть жителей города. В преддверии отопительного сезона компания провела большую работу.

«В 22 котельных провели капитальный ремонт, в пяти из них заменили котловое хозяйство на современное с хорошим КПД. В котельной на улице Музыкальной установили новый котел псковского производства», – рассказал он.

Метшин отметил, что новый объект настолько большой, что для его установки пришлось разобрать стену котельной, использовать четырехтонный кран. Ввести его в эксплуатацию планируется в срок до 25 ноября. В настоящее время рабочие проводят монтаж оборудования.

Генеральный директор «Казэнерго» Фанис Нурмухаметов назвал еще одно преимущество нового агрегата: он комбинированный, то есть может работать как на газе, так и на жидком топливе. Срок эксплуатации объекта составляет 20 лет, однако при успешном прохождении экспертизы его могут продлить еще на пять лет.

Ранее стало известно, что отопительный сезон в Казани начнется 7 октября. Стартует подключение к теплу многоквартирных домов, социальных и культурных объектов. Куда обратиться, если после пуска отопления в квартире по-прежнему холодно, сообщал «Татар-информ».