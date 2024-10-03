Дома и соцобъекты Казани начнут подключать к теплу с 7 октября

С 7 октября в Казани начнется отопительный сезон, сообщили в мэрии столицы РТ.

Пуск тепла начнется в многоквартирные дома, объекты культуры и социальной сферы. В исполкоме уточнили, что в городе насчитывается 5987 многоквартирных домов, в том числе в 5545 имеется центральное отопление, 879 социальных объектов: 116 медорганизаций и 638 образовательных учреждений.

Согласно прогнозу, с 2 по 6 октября среднесуточная температура атмосферного воздуха составит 11,1 градуса. Решение о старте отопительного сезона принято в соответствии с обращениями горожан и учреждений и низкими ночными температурами, из-за которых здания к утру остывают.

«Регулировка режимов централизованного теплоснабжения будет завершена в двухнедельный срок после пуска тепла», — говорится в сообщении.

Если в дом не пришло тепло после подачи отопления, произошла утечка радиатора либо возникли другие проблемы, казанцы могут оставить обращение в управляющую компанию, ТСЖ. Кроме того, заявки принимаются в системе «Открытая Казань» по номеру +7(843)236-41-23. Также запущена горячая линия Комитета ЖКХ Казани — +7(843)223-19-21, +7(843)223-19-23.