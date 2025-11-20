Минпромторг РТ и Росавиация договорились об «открытии неба» для гражданских БПЛА

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Росавиация и Министерство промышленности и торговли Татарстана заключили первое соглашение об информационном взаимодействии при выдаче разрешений на выполнение полетов беспилотных воздушных систем на территории республики. Об этом сообщает пресс-служба федерального ведомства.

Документ подписали руководитель Росавиации Дмитрий Ядров и заместитель Премьер-министра РТ – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко на полях форума «Транспорт России», проходящего в Москве.

«Соглашение играет ключевую роль в «открытии неба» в регионе и значительном упрощении правового регулирования полетов дронов, тем самым стимулируя развитие отрасли в Татарстане», – пояснили в Росавиации.

Весной этого года было объявлено, что в следующем, 2026 году Татарстан получит более 2 млрд рублей на создание научно-производственного центра испытаний и компетенций в области развития технологий гражданских беспилотных авиационных систем.

Центры по разработке дронов создаются в рамках федерального проекта «Разработка, стандартизация и серийное производство беспилотных авиационных систем и комплектующих», входящего в национальный проект «Беспилотные авиационные системы».

До этого стало известно, что Татарстанский научно-производственный центр по беспилотным авиационным системам «Барс» будет создан на базе КНИТУ (КАИ). Затраты на его создание тогда оценивались в 2,5 млрд рублей.