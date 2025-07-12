В Иннополисе испытали радар для мониторинга поверхности земли с беспилотника

Беспилотник с вертикальным взлетом и посадкой InnoVtol

Фото: пресс-служба Университета Иннополис

В Иннополисе успешно протестировали весящий менее 750 граммов радарный комплекс для мониторинга поверхности земли с беспилотника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы, поддержавшего разработчиков.

Компактные размеры и меньшая по сравнению с аналогами масса позволяют устанавливать радар на БПЛА легкого класса. С его помощью можно с воздуха оценивать интенсивность лесных пожаров и разливов рек, а также контролировать сельскохозяйственные работы и вести съемки для картографии, отметили в фонде.

Комплекс включает радиолокатор с синтезированной апертурой «Вектор-X», созданный НИУ МИЭТ и компанией «Радиосенсорика». Его установили на дрон вертикального взлета и посадки, созданный Центром беспилотных авиационных систем Университета Иннополис.

«Во время испытания системы в Республике Татарстан эксперты отработали сопряжение радиолокационной аппаратуры с БАС, проверили стабильность работы всех бортовых систем и провели радиолокационную съемку территории рядом с Иннополисом», – пояснили в фонде.

Работа комплекса обеспечивает разрешающую способность до 30 сантиметров, при которой система различает два объекта, расположенных на расстоянии минимум 30 сантиметров друг от друга.

Ключевым преимуществом системы в фонде назвали ее всепогодную и круглосуточную работоспособность. «Это важно при мониторинге чрезвычайных ситуаций, навигации судов в Арктике и Антарктике, в изучении труднодоступных и удаленных регионов страны, где часто топографам приходится работать в экстремальных погодных условиях», – подчеркнули в пресс-службе.