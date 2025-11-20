news_header_top
Общество 20 ноября 2025 08:17

В Татарстане планируют создать авиаотряд из 10 отечественных самолетов

Министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан Фарит Ханифов обсудил с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрием Ядровым развитие авиации Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ведомства.

Ключевой темой стала реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта «Бегишево».

Также была представлена инициатива по строительству новой посадочной полосы «Мингер» в Сабинском районе Татарстана. Реализация проекта предполагается на основе концессионного соглашения.

Отдельное внимание на встрече уделили проектам компании «МВЕН», специализирующейся на парашютных системах. В частности, обсуждалось развитие сельскохозяйственного самолета МВЭН-500.

Кроме того, стороны рассмотрели планы по формированию летного отряда из 10 отечественных самолетов, которые будут использоваться для выполнения различных авиационных работ.

Ранее импортозамещенный вертолет «Ансат» разработки Казанского вертолетного завода с отечественными двигателями ВК-650В впервые показали за рубежом – на международной авиавыставке Dubai Airshow в Объединенных Арабских Эмиратах.

#Минтранс рт #Фарит Ханифов
