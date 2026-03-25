Минпромторг РТ: Число электромобилей в Татарстане превысило 1,7 тыс.

В Татарстане на данный момент насчитывается уже более 1,7 тыс. электрокаров, чему способствует развитие зарядной инфраструктуры и ряд введенных ранее мер поддержки. Об этом рассказал заместитель министра промышленности и торговли РТ Герман Лернер на сессии «„Зеленая“ мобильность: новые индустриальные возможности» в рамках проходящего в Казани семинара «Как вести бизнес с Индией», сообщает пресс-служба профильного ведомства.

Спикер перечислил реализуемые в Татарстане меры, нацеленные на поддержку владельцев машин с электродвигателями. «<...> уже несколько лет на муниципальных парковках Казани возможно бесплатное размещение электромобилей при прохождении специальной регистрации в реестре парковочных разрешений на портале „Госуслуги РТ“. С 2024 года отменен транспортный налог для владельцев электромобилей. Мера действует до 2027 года, после чего еще в течение двух лет размер налога составит 50%», – отметил он.

Кроме того, в Татарстане создана охватывающая всю республику сеть зарядных станций – на регион их свыше 300.

По словам замминистра, дело в том числе в том, что Татарстан три года подряд успешно участвовал в федеральном проекте по развитию зарядной инфраструктуры для электрокаров. За это время установлено 139 быстрых зарядных станций, из федерального бюджета привлечено 260 млн рублей.

Начиная с 2025 года инициатива реализуется в рамках национального проекта «Промышленное обеспечение транспортной мобильности». За прошлый год в республике появилось еще 40 зарядных станций.

Герман Лернер подчеркнул также, что в планах – развитие электротакси и каршеринга в Татарстане, а также привлечение производителей электромобилей и их комплектующих на территорию республики.