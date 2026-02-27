news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 27 февраля 2026 07:00

В Казани сделали временными разрешения на бесплатную парковку электромобилей

Читайте нас в
Телеграм
В Казани сделали временными разрешения на бесплатную парковку электромобилей
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В столице Татарстана сделали из бессрочных временными разрешения на бесплатное размещение электромобилей на платных парковках. Срок действия этих документов составит два года, следует из постановления исполкома Казани.

«<...> срок действия парковочных разрешений электромобилей составляет два года со дня, следующего за днем внесения в реестр парковочных разрешений электромобилей», – отмечается в документе.

В свою очередь срок действия ранее выданных разрешений на бесплатную стоянку электрокаров составит «два года с момента вступления в силу настоящего постановления».

Документ был подписан 20 февраля и опубликован в сетевом издании «Муниципальные правовые акты и иная официальная информация» 26 февраля. Необходимость этих изменений объясняется «популяризацией развития электромобилей».

В Казани водители электромобилей могут бесплатно пользоваться муниципальными парковками, расположенными вдоль улично-дорожной сети, за исключением мест для инвалидов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на середину ноября прошлого, 2025 года в столице РТ было зарегистрировано уже 1096 электромобилей.

читайте также
В Казани зарегистрировано свыше тысячи электромобилей
В Казани зарегистрировано свыше тысячи электромобилей
Правительство продлило бесплатный проезд по платным трассам для российских электромобилей
#муниципальные парковки казани #электромобили
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Татарстан направит более 7,5 млрд рублей на нацпроект «Молодежь и дети» в 2026 году

Татарстан направит более 7,5 млрд рублей на нацпроект «Молодежь и дети» в 2026 году

26 февраля 2026
Мишустин оценил значение народной программы «Единой России» в выступлении перед Госдумой

Мишустин оценил значение народной программы «Единой России» в выступлении перед Госдумой

26 февраля 2026