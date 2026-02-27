В Казани сделали временными разрешения на бесплатную парковку электромобилей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В столице Татарстана сделали из бессрочных временными разрешения на бесплатное размещение электромобилей на платных парковках. Срок действия этих документов составит два года, следует из постановления исполкома Казани.

«<...> срок действия парковочных разрешений электромобилей составляет два года со дня, следующего за днем внесения в реестр парковочных разрешений электромобилей», – отмечается в документе.

В свою очередь срок действия ранее выданных разрешений на бесплатную стоянку электрокаров составит «два года с момента вступления в силу настоящего постановления».

Документ был подписан 20 февраля и опубликован в сетевом издании «Муниципальные правовые акты и иная официальная информация» 26 февраля. Необходимость этих изменений объясняется «популяризацией развития электромобилей».

В Казани водители электромобилей могут бесплатно пользоваться муниципальными парковками, расположенными вдоль улично-дорожной сети, за исключением мест для инвалидов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на середину ноября прошлого, 2025 года в столице РТ было зарегистрировано уже 1096 электромобилей.