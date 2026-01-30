Отечественный электромобиль «Атом» представили в Нижнекамске

Официальная презентация электромобиля «Атом» прошла в Татарстане. Площадкой стал один из автосалонов Нижнекамска. Серийные поставки электрокаров планируется начать в 2026 году, сообщает «РБК Татарстан».

Глава Нижнекамского района и мэр города Радмир Беляев сообщил, что автомобиль является полностью отечественной разработкой. Он принял участие в тест-драйве модели и отметил, что электрокар будут рассматривать с точки зрения его экологического эффекта для города и продвигать как российский продукт на территории Нижнекамска.

Депутат Государственной Думы от Татарстана Айдар Метшин заявил, что «Атом» можно считать будущим автопрома республики.

Руководитель группы ПФО сервиса «Авто.ру» Рустам Гатауллин рассказал, что за последние три года количество автомобилей с полностью электрической силовой установкой заметно выросло, однако в масштабах всего автопарка их доля по-прежнему остается небольшой.

По его данным, в 2025 году электрокары составили менее 0,5% от всех объявлений новых автомобилей на «Авто.ру». Для сравнения, доля гибридных моделей за год увеличилась с 2% до 3,5%.

Эксперт также отметил, что основную часть официально представленных в России электромобилей предлагают китайские производители – Geely, Zeekr и Avatr. Среди российских брендов ключевыми игроками остаются Evolute, «Амберавто» и «Москвич». При этом спрос на электрическую версию кроссовера «Москвич 3e», по словам Гатауллина, носит ограниченный характер.

В конце ноября 2025 года в Москве завершили сборку первого автомобиля серии PT. Эти полноценные предсерийные образцы были созданы с использованием тех же технологий и стандартов, которые планируется применять при массовом производстве. В середине декабря 2025 года в Набережных Челнах объявили о запуске предпродаж в рамках специальной программы для сотрудников «КАМАЗа».

Электромобиль «Атом» разработан на базе новой электрической или гибридной платформы с использованием технологий госкорпорации «Росатом». Запас хода автомобиля составляет до 500 километров без подзарядки и до 350 километров при температуре до -20 градусов. Полная зарядка аккумулятора занимает около 30 минут. Стоимость модели оценивается в 3,9 млн рублей.

Проект электромобиля «Атом» был представлен в 2021 году. Штаб-квартира компании расположена в Набережных Челнах, а сборка автомобилей осуществляется на заводе «Москвич».