Общество 31 декабря 2025 13:19

Правительство продлило бесплатный проезд по платным трассам для российских электромобилей

Правительство России приняло решение сохранить на 2026 год право бесплатного проезда по платным автотрассам для электромобилей отечественного производства. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров, его слова приводит «ТАСС».

Данная мера поддержки доказала свою эффективность: по итогам 2025 года объем предоставленных льгот составил порядка 40,3 млн рублей. Мантуров отметил, что возможность свободного проезда является значимым стимулом для граждан при покупке электрокара, что, в свою очередь, способствует росту производства такого транспорта внутри страны.

Первый вице-премьер подчеркнул, что продление льготы важно не только для частных автовладельцев, но и для бизнеса, в частности для таксопарков и операторов зарядной инфраструктуры. Обеспечение бесплатного проезда в следующем году поможет таксомоторным компаниям реализовать инвестиционные программы по закупке российских электромобилей.

Кроме того, сохранение льготы станет стимулом для операторов зарядных станций расширять сеть быстрых «зарядок» именно на платных магистралях, рассчитывая на стабильный трафик электротранспорта.

