В Казани зарегистрировано свыше тысячи электромобилей

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани зарегистрировано уже 1096 электромобилей. С начала 2025 года в реестр парковочных разрешений Комитетом по транспорту города внесен 281 новый электромобиль, сообщает пресс-центр мэрии столицы Татарстана.

Рост числа экологичных транспортных средств в Казани наблюдается в последние годы: в 2024 году в реестр было внесено 275 машин, в 2023-м – 288, в 2022-м – 124, а в 2021 году – 77. С 2015 по 2020 год в реестр попал 51 электромобиль.

Отмечается, что владельцы электромобилей могут бесплатно пользоваться муниципальными парковками вдоль улично-дорожной сети города, за исключением мест для инвалидов. Владельцы гибридных транспортных средств такой льготы не имеют. Эта мера направлена на снижение вредных выбросов в атмосферу и стимулирование развития экологичного транспорта.

Чтобы внести автомобиль в реестр парковочных разрешений, необходимо обратиться в Комитет по транспорту Казани, МФЦ или подать документы через портал госуслуг РТ. Владельцам электромобилей потребуется заполнить заявление и предоставить паспорт, свидетельство о регистрации транспортного средства и паспорт ТС.