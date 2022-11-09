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Ру Тат
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Экономика
9 ноября 2022  21:46

Минпромторг рассказал о начале поставок алкоголя в РФ по параллельному импорту

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Российские торговые сети начали организовывать поставки алкоголя с использованием механизма параллельного импорта, проблем с наличием спиртного популярных брендов в магазинах не ожидается. Об этом заявили в пресс-службе Министерства промышленности и торговли РФ, передает ТАСС.

«Алкогольная продукция, которая включена в перечень, может ввозиться на территорию Российской Федерации без согласия правообладателя. Все необходимые заказы размещены», — пояснили в ведомстве.

Еще в сентябре Ассоциация компаний розничной торговли проинформировала, что объем импортного алкоголя в российских крупных торговых сетях в июне — августе 2022 года снизился на 60–100% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.

В связи с этим в Минпромторге уточнили, что импорт некоторых брендов алкогольной продукции восстанавливается. Соответственно, те бренды, по которым фиксируется положительная динамика, не включены в перечень для параллельного импорта. 

Как сообщал ранее «Татар-информ», в начале ноября Минпромторг внес в список для параллельного импорта некоторые иностранные бренды шампанского, вин и крепких алкогольных напитков. Среди них — Aberfeldy, Jagermeister, White Horse, Black & White, Malibu, Jose Cuervo, Jack Daniels's, Bell's, Sheridan's, Jose Cuervo и ряд других.

Президент России Владимир Путин 28 июня подписал закон, легализующий ввоз товаров без уведомления правообладателей до конца 2022 года. До этого Минпромторг РФ утвердил список продукции для параллельного импорта, в который вошли автомобили, бытовая техника, гаджеты, одежда и другие товары. Перечень с тех пор неоднократно пополнялся.
#санкции против россии #алкоголь
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