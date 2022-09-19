Мантуров: Объем параллельного импорта к концу года достигнет 20 млрд долларов

Стоимость товаров, ввезенных в Россию с помощью параллельного импорта, к концу текущего года составит не менее 20 млрд долларов. Об этом вице-премьер — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил в интервью газете «Известия».

«По данным ФТС России, за три с половиной месяца работы механизма (с 17 мая) было ввезено товаров почти на 9,4 млрд долларов (только за август 3,1 млрд долларов). <…> по итогу года теперь ожидаем ввоза товаров по параллельному импорту на сумму не менее 20 млрд долларов», — рассказал глава Минпромторга.

Вместе с тем Мантуров уверен, что прекратившие или приостановившие свою работу на российском рынке иностранные компании заинтересованы в продолжении деятельности или создании условий для возвращения в будущем. Ранее он отказался говорить о продлении механизма параллельного импорта после 2023 года.

«Они (зарубежные фирмы — прим. Т-и) рассматривают различные решения, в том числе передачу активов отечественным инвесторам», — пояснил вице-премьер. Прорабатываются такие варианты, как продажа активов местному менеджменту, партнеру-франчайзи или иным отраслевым контрагентам, а также продажа сторонней российской компании или предпринимателю.

Президент России Владимир Путин 28 июня подписал закон, легализующий ввоз товаров без уведомления правообладателей до конца 2022 года. До этого Минпромторг РФ утвердил список продукции для параллельного импорта, в который вошли автомобили, бытовая техника, гаджеты, одежда и другие товары. Перечень с тех пор неоднократно пополнялся, недавно в него захотели включить Martini, Bacardi и Moet.