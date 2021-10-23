Минпромторг опроверг рассылку рекомендаций по работе кафе в нерабочие дни

Министерство промышленности и торговли России опровергло официальный выход рекомендаций регионам по организации работы заведений общепита, непродовольственных магазинов и организаций сферы услуг во время нерабочих дней. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Рекомендации регионам действительно разрабатывались, однако в итоге не были одобрены, было принято решение их не выпускать», — заявили в министерстве.

При этом в министерстве пояснили, что СМИ получили рабочую версию документа, которая так и не была направлена региональным властям.

Ранее ТАСС и РБК со ссылкой на свои источники рассказали, что Минпромторг рекомендовал регионам страны во время нерабочих дней разрешить допуск в заведения общепита и непродовольственные магазины по QR-кодам.

Президент РФ Владимир Путин 20 октября подписал указ о назначении периода с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Какие именно предприятия во время нерабочих дней будут работать в Татарстане, станет известно на следующей неделе. Система QR-кодов уже работает в республике начиная с 11 октября.