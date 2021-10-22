Минпромторг рекомендовал пускать в кафе и часть магазинов по QR-кодам в нерабочие дни

Министерство промышленности и торговли России рекомендовало регионам страны во время нерабочих дней разрешить допуск в заведения общепита и непродовольственные магазины по QR-кодам. Это следует из адресованного региональным правительствам письма главы ведомства Дениса Мантурова, сообщает ТАСС.

«В части непродовольственных магазинов, а также кафе, ресторанов и иных объектов общественного питания, а также объектов, оказывающих бытовые услуги населению, предлагается допускать обслуживание посетителей в торговом зале (зале обслуживания) при условии предъявления посетителем действительного QR-кода», — сказано в документе.

Арендаторы торговых центров смогут продолжать работать, если будут пропускать посетителей в продовольственные магазины и другой ретейл по QR-кодам, а также организуют их проверку. Фудкорты в свою очередь смогут осуществлять обслуживание посетителей только навынос, отмечается в письме.

Кроме того, продолжат работать АЗС и газозаправочные станции. При условии соблюдения противоэпидемиологических мер планируется не закрывать и магазины при них.

При этом Минпромторг предлагает всем регионам обсуждать предстоящие ограничения с бизнесом и замечает, что его предложения носят рекомендательный характер.

Какие именно предприятия во время нерабочих дней будут работать в Татарстане, станет известно на следующей неделе. Система QR-кодов уже работает в республике начиная с 11 октября.

Президент РФ Владимир Путин 20 октября подписал указ о назначении периода с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. При этом российский лидер подчеркнул, что главы регионов могут изменять границы нерабочего периода и вводить дополнительные ограничения.