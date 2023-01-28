Сегодня около 7.30 утра украинские войска нанесли реактивными снарядами, запущенными из реактивной системы залпового огня HIMARS, удар по зданию районной больницы в поселке Новоайдар на Луганщине. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«В медицинском учреждении Новоайдара гражданскими и военными медиками на протяжении многих месяцев оказывалась необходимая медицинская помощь местному населению и военнослужащим», — отметили в ведомстве.

По информации Минобороны, «в результате попадания реактивных снарядов с осколочно-фугасной боевой частью в здание погибло 14 и получили ранения различной степени тяжести 24 пациента больницы и медицинский персонал».

В военном ведомстве заявили также, что «все причастные за планирование и осуществление данного преступления будут найдены и понесут ответственность».

Ранее о нанесении удара с помощью HIMARS по Новоайдару в своем Telegram-канале рассказало представительство Луганской народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (прежде Совместный центр контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, который был создан в 2014 году и фактически перестал работать в 2017 году после ухода российских наблюдателей — прим. Т-и).

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля прошлого, 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Вскоре после начала широкомасштабных боевых действий Роскомнадзор потребовал от СМИ освещать их ход, опираясь только на российские источники.