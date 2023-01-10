Военком Самарской области объяснил, почему не будет опубликован список раненых в Макеевке

Список мобилизованных, раненых при обстреле в новогоднюю ночь места дислокации в городе Макеевке, не будет опубликован из-за риска разглашения персональных данных и угрозы со стороны «иностранных разведок». Об этом заявил военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин, его видеоответ на вопрос издания «Сова» опубликовало Правительство региона.

«Списки нельзя публиковать: во-первых, это персональные данные, а во-вторых, это, конечно, работа для иностранных разведок, для выявления и проведения информационных мероприятий в отношении родственников военнослужащих, что категорически запрещено», — подчеркнул военком.

При этом Вдовин заверил, что всю необходимую информацию сотрудники военкоматов персонально доводят до членов семей военнослужащих.

Как ранее сообщал «Татар-информ», в ночь на 1 января украинские силы нанесли удар из РСЗО HIMARS по месту временной дислокации российских военнослужащих в городе Макеевке в Донбассе. Министерство обороны РФ 2 января подтвердило гибель 63 бойцов.

Позднее военное ведомство рассказало, что в ходе разбора завалов количество погибших выросло до 89. В свою очередь губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что среди жертв ракетного удара есть мобилизованные из возглавляемого им региона. Соболезнования родным и близким погибших выразил в том числе и Президент Татарстана Рустам Минниханов.