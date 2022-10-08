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Политика
8 октября 2022  10:14

Офис Зеленского признал ответственность Украины за теракт на Крымском мосту

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Советник украинского президента Михаил Подоляк прокомментировал ЧП на Крымском мосту, назвав его уничтожением «всего незаконного».

«Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украденное — возвращено Украине, все российское оккупационное — изгнано», – написал он на своей странице в «Твиттере».

Напомним, ранее Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для выяснения причин и ликвидации последствий ЧП на Крымском мосту.

Сегодня утром здесь вспыхнули семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Позднее Национальный антитеррористический комитет сообщил, что причиной пожара стал подрыв грузового автомобиля, момент взрыва попал на видео.

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