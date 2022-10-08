Офис Зеленского признал ответственность Украины за теракт на Крымском мосту

Советник украинского президента Михаил Подоляк прокомментировал ЧП на Крымском мосту, назвав его уничтожением «всего незаконного».

«Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украденное — возвращено Украине, все российское оккупационное — изгнано», – написал он на своей странице в «Твиттере».

Напомним, ранее Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для выяснения причин и ликвидации последствий ЧП на Крымском мосту.

Сегодня утром здесь вспыхнули семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Позднее Национальный антитеррористический комитет сообщил, что причиной пожара стал подрыв грузового автомобиля, момент взрыва попал на видео.