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Политика
30 марта 2022  18:35

Минобороны РФ заявило о перегруппировке войск на киевском и черниговском направлениях

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В ходе специальной военной операции на Украине российские войска проводят плановую перегруппировку на киевском и черниговском направлениях. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, передает ТАСС.

«На киевском и черниговском направлениях происходит плановая перегруппировка войск», — сообщил представитель военного ведомства.

Накануне после российско-украинских переговоров в Стамбуле заместитель министра обороны РФ Александр Фомин анонсировал кардинальное сокращение военной активности на киевском и черниговском направлениях.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Позднее он приказал перевести силы сдерживания в особый режим. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России. 

Позднее Роскомнадзор потребовал от российских СМИ при освещении специальной операции на территории Украины пользоваться только информацией из российских официальных источников. Затем Путин подписал закон о наказании до 15 лет лишения свободы за недостоверную информацию о действиях ВС РФ.

#россия и украина
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