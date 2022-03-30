Минобороны РФ заявило о перегруппировке войск на киевском и черниговском направлениях

В ходе специальной военной операции на Украине российские войска проводят плановую перегруппировку на киевском и черниговском направлениях. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, передает ТАСС.

«На киевском и черниговском направлениях происходит плановая перегруппировка войск», — сообщил представитель военного ведомства.

Накануне после российско-украинских переговоров в Стамбуле заместитель министра обороны РФ Александр Фомин анонсировал кардинальное сокращение военной активности на киевском и черниговском направлениях.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Позднее он приказал перевести силы сдерживания в особый режим. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.

Позднее Роскомнадзор потребовал от российских СМИ при освещении специальной операции на территории Украины пользоваться только информацией из российских официальных источников. Затем Путин подписал закон о наказании до 15 лет лишения свободы за недостоверную информацию о действиях ВС РФ.