Минобороны РФ: Число погибших военных после удара ВСУ по Макеевке выросло до 89

Число российских военных, погибших после удара четырьмя ракетами, запущенными Вооруженными силами Украины из РСЗО HINARS, по пункту временной дислокации одной из воинских частей в городе Макеевке в Донбассе, увеличилось до 89. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

По информации военного ведомства, удар был нанесен в 00.01 по московскому времени 1 января. Два реактивных снаряда удалось перехватить системам противовоздушной обороны. Однако четыре ракеты попали в здание, где располагались российские военнослужащие. От детонации боеголовок перекрытия обрушились.

«К сожалению в ходе разбора завалов железобетонных конструкций количество погибших наших товарищей увеличилось до 89. Среди погибших — заместитель командира полка подполковник Бачурин», — констатировали в Минобороны.

При этом в военном ведомстве утверждают, что пусковая установка РСЗО, из которой был нанесен удар по Макеевке, была уничтожена ответным огнем. Кроме того, по данным российских военных, в результате ракетных и авиаударов в районе железнодорожной станции Дружковка удалось уничтожить еще четыре пусковые установки РСЗО HINARS и четыре боевые машины чешской РСЗО RM-70 Vampire (версия советской РСЗО БМ-21 «Град» — прим. Т-и).

Еще 2 января Минобороны РФ подтвердило нанесение ракетного удара в новогоднюю ночь по месту временной дислокации российских войск в Макеевке. По первоначальным сведениям военного ведомства, погибли 63 военнослужащих. Позднее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, что среди погибших и раненых в результате ракетного удара есть мобилизованные из возглавляемого им региона.

Военный аналитик Майкл Кофман после этой атаки заявил газете The New York Times, что ВСУ изменили тактику применения полученных от Соединенных Штатов реактивных систем залпового огня HIMARS.