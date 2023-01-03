Ракетный удар под Краматорском попал в эфир французского телеканала TMC

Российский ракетный удар по Дружковке под Краматорском попал в эфир французского телеканала TMC. Журналист Пол Гаснье намеревался выйти в прямой эфир, когда позади него прогремел мощный взрыв.

По информации телеканала, помимо корреспондента съемочная группа включала еще двух человек. После взрыва журналист, перебравшись в безопасное место, всё же вышел в эфир программы Quotdien и рассказал о случившемся.

«Мы включили камеру, мы были готовы начать программу, и тут позади нас раздался очень сильный взрыв. Нас повалило на землю. <...> Вокруг нас оказались выбиты окна, мы очутились на земле, но с нами всё в порядке, мы укрылись в небольшой церкви чуть поодаль, в другом районе. <...> Нам было очень страшно», — приводит слова корреспондента издание Gala.

В студии TMC в это время находились ведущий передачи Янн Барт и гости, среди которых был и министр экономики Франции Брюно Ле Мэр.

Telegram-канал SHOT предположил, что на видео попал момент попадания российских ракет в ледовую арену Дружковки, где, по мнению его авторов, находился «пункт дислокации ВСУ». Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале сообщил о двух ракетных ударах и двух раненых в самой Дружковке и селе Яковлевка.

Позднее Министерство обороны России заявило о нанесении удара по скоплению военной техники в районе железнодорожной станции Дружковка. По данным военного ведомства, в результате были уничтожены две пусковые установки американских РСЗО HIMARS, четыре боевые машины чешских РСЗО RM-70 Vampire и свыше 800 реактивных снарядов к ним.

Кроме того, в Минобороны утверждают, что еще две пусковые РСЗО HIMARS оказались уничтожены в районе Краматорска. По информации пресс-службы военного ведомства, с их помощью производились обстрелы территории Донецкой народной республики.