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Минобороны рассказало о подписании контрактов с десятью добровольческими формированиями
Представители десяти добровольческих формирований подписали с Министерством обороны РФ контракты, определяющие деятельность этих подразделений в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом заявили в военном ведомстве, передает ТАСС.
В военном ведомстве пояснили, что необходимые контракты подписали генерал-лейтенант Владимир Алексеев и десять командиров бригад и отрядов добровольческого корпуса.
«Моя бригада сейчас стоит на передовых линиях и ни разу не отходила с них. Вот эта весть, о подписании контракта, будет воспринята нашими бойцами с большим воодушевлением. Многим бойцам, которые воевали и воюют, очень важно иметь льготы», — процитировало Минобороны заявление представителя добровольческой бригады «Терек» с позывным Амиго.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ, что добровольческие отряды до 1 июля должны подписать контракты с военным ведомством. Первым из таких формирований подписал контракт с Минобороны отряд спецназа «Ахмат».
При этом основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин сразу же объявил, что возглавляемая им ЧВК не станет этого делать, а позднее рассказал о происходящем, по его словам, переходе добровольцев под его начало.
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