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Пригожин: ЧВК «Вагнер» не будет подписывать никаких контрактов с Минобороны
Частная военная компания «Вагнер» не будет подписывать никаких контрактов с Министерством обороны РФ. Об этом заявил ее основатель — предприниматель Евгений Пригожин, слова которого приводит его пресс-служба в своем Telegram-канале.
«Те приказы и указы, которые формирует [министр обороны РФ Сергей] Шойгу, они распространяются на сотрудников Министерства обороны и на военнослужащих. ЧВК „Вагнер“ не будет подписывать никаких контрактов с Шойгу», — подчеркнул бизнесмен.
Группа «Вагнер», по словам ее основателя, «органично встроена в общую систему» и «согласует свои действия с генералами справа, слева, с командирами подразделений».
По мнению Пригожина, ЧВК «имеет глубочайший опыт и является высокоэффективной структурой». При этом он высказал сомнение в том, что большинство регулярных воинских частей обладают сравнимой эффективностью.
Относительно возможных последствий приказа руководителя военного ведомства (например, отказа «давать вооружение и боеприпасы») предприниматель выразил уверенность, что «когда гром грянет, прибегут и принесут вооружение и боеприпасы с просьбой „помогите“».
Евгений Пригожин также подчеркнул, что «безусловно, ЧВК „Вагнер“ абсолютно полностью подчиняется интересам РФ и Верховному главнокомандующему [Владимиру Путину]». Согласование же действий с Минобороны, напомнил он, осуществляется с помощью генерала армии Сергея Суровикина. Его бизнесмен охарактеризовал как «умного, грамотного и опытного полководца».
Ранее «Татар-информ» сообщал, что добровольческие отряды до 1 июля должны подписать контракты с Минобороны РФ.
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