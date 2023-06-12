Минобороны подписало первый контракт с добровольческим отрядом по новому приказу Шойгу

Подписан первый контракт, определяющий деятельность добровольческих подразделений в зоне специальной военной операции. Его заключили Минобороны России и отряд «Ахмат», сообщила пресс-служба военного ведомства. В церемонии приняли участие замначальника Генштаба ВС РФ, генерал-полковник Алексей Ким и директор Российского университета спецназа Адам Дашаев.

«В рамках реализации приказа министра обороны Российской Федерации [Сергея Шойгу] об определении порядка организации служебной деятельности добровольческих организаций состоялось подписание контракта между Минобороны России и добровольческим отрядом "Ахмат", подготовленным Российским университетом специального назначения», – говорится в сообщении, которое сопровождается видеороликом с церемонии подписания.

Помимо правового регулирования деятельности подразделений «Ахмат», соглашение определяет распространение на добровольцев и членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки.

После подписания контракта Ким отметил, что сегодня в зоне спецоперации совместно с подразделениями ВС РФ принимают участие достаточно большое количество подразделений, добровольческих отрядов и других воинских формирований.

«Надеюсь, в дальнейшем, глядя на наш первый опыт, остальные добровольческие отряды также подпишут такие контракты», – сказал он.

Напомним, по новому приказу Шойгу добровольческие отряды до 1 июля должны подписать контракты с Минобороны РФ. Накануне основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что не будет заключать никаких контрактов с военным ведомством. При этом он добавил, что группа «Вагнер» «органично встроена в общую систему» и «согласует свои действия с генералами справа, слева, с командирами подразделений».