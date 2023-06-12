Пригожин заявил о переходе добровольцев в ЧВК «Вагнер»

Добровольческие формирования начали вступать в ряды частной военной компании «Вагнер», будто бы не желая подписывать контракт с Министерством обороны РФ. Об этом заявил основатель ЧВК — предприниматель Евгений Пригожин, слова которого приводит его пресс-служба в своем Telegram-канале.

«Да, к нам обращаются добровольческие подразделения. Мы их берем в свои ряды отдельными штурмовыми отрядами и встраиваем в нашу общую систему управления, в которой мы их прикрываем артиллерией, авиацией, даем разведданные и все, что необходимо», — поделился основатель группы «Вагнер» своим пониманием ситуации со статусом добровольцев.

«Нет никакой проблемы во взаимодействии с добровольческими подразделениями, которые вступают в ряды ЧВК „Вагнер“ и хотят находится в едином коллективе. Мы у вас ничего не заберем, мы вам только дадим свои возможности», — заверил бизнесмен.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ, что добровольческие отряды до 1 июля должны подписать контракты с военным ведомством. Пригожин сразу же объявил, что возглавляемая им ЧВК не станет этого делать. При этом отряд спецназа «Ахмат» уже подписал контракт с Минобороны.