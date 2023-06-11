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Добровольческие отряды до 1 июля должны подписать контракты с Минобороны РФ
Действующие совместно с российской армией добровольческие отряды должны до 1 июля подписать контракты с Министерством обороны РФ. Соответствующий приказ подписал руководитель военного ведомства Сергей Шойгу, сообщает Минобороны.
«Документом определено подписание добровольческими отрядами до 1 июля этого года контрактов с Министерством обороны Российской Федерации <…>», — заявили в ведомстве.
Приказ издан «в целях повышения эффективности применения добровольческих формирований в составе Объединенной группировки войск».
Утверждается, что подписание контрактов «придаст добровольческим формированиям необходимый правовой статус», а также «создаст единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач».
«Приказ предоставляет право всем добровольцам, заключать индивидуальные контракты или с добровольческими отрядами, или с Министерством обороны в качестве военнослужащих по контракту», — пояснил статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Николай Панков.
Стоит отметить, что крупнейшим добровольческим формированием, действующим совместно с Вооруженными силами РФ, является частная военная компания «Вагнер». Ее основатель Евгений Пригожин не раз критиковал руководство Министерства обороны, включая главу военного ведомства Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова.
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