Добровольческие отряды до 1 июля должны подписать контракты с Минобороны РФ

Действующие совместно с российской армией добровольческие отряды должны до 1 июля подписать контракты с Министерством обороны РФ. Соответствующий приказ подписал руководитель военного ведомства Сергей Шойгу, сообщает Минобороны.

«Документом определено подписание добровольческими отрядами до 1 июля этого года контрактов с Министерством обороны Российской Федерации <…>», — заявили в ведомстве.

Приказ издан «в целях повышения эффективности применения добровольческих формирований в составе Объединенной группировки войск».

Утверждается, что подписание контрактов «придаст добровольческим формированиям необходимый правовой статус», а также «создаст единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач».

«Приказ предоставляет право всем добровольцам, заключать индивидуальные контракты или с добровольческими отрядами, или с Министерством обороны в качестве военнослужащих по контракту», — пояснил статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

Стоит отметить, что крупнейшим добровольческим формированием, действующим совместно с Вооруженными силами РФ, является частная военная компания «Вагнер». Ее основатель Евгений Пригожин не раз критиковал руководство Министерства обороны, включая главу военного ведомства Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова.