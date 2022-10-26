В Дании ответили, когда объявят результаты расследования терактов на «Северных потоках»

Дания, ФРГ и Швеция, ведущие расследование терактов на «Северных потоках», озвучат результаты лишь при наличии неоспоримых доказательств. Об этом со ссылкой на командующего ВМС Дании Йенса Кристофферсена сообщает РИА Новости.

«Причина (скрытности) состоит в том, что они должны быть полностью уверены. Когда у них будут результаты, они должны быть основаны на весьма железобетонных фактах, а не только на предположениях», — отметил он.

Кристофферсен уверен, что без таких доказательств следователи не станут делать какие-либо заявления. В противном случае это может привести к «неконструктивным» реакциям.

Напомним, что 26 сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли мощные взрывы. ФРГ, Дания и Швеция допускают, что это целенаправленная диверсия, а российская Генпрокуратура инициировала дело об акте международного терроризма.