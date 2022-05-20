Минниханов встретился с участниками Форума молодых дипломатов стран ОИС

Фото: tatarstan.ru

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился сегодня с участниками Форума молодых дипломатов стран Организации исламского сотрудничества, представляющими 17 иностранных государств. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Для нас очень важны контакты с молодыми дипломатами. Мероприятия, проводимые совместно с Советом молодых дипломатов МИД России, стали хорошей традицией. Мы искренне благодарны министру иностранных дел Сергею Викторовичу Лаврову за поддержку наших инициатив и проектов», — отметил Президент РТ.

Рустам Минниханов обратил внимание на то, что за шесть лет участниками Форума молодых дипломатов стали более 160 делегатов из 35 стран. Мероприятие является одним из мероприятий Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». Очередное заседание группы проходит сегодня в Казанской ратуше, о чем ранее сообщал «Татар-информ».

«Мы высоко ценим наши отношения с центральным аппаратом Организации исламского сотрудничества и ее специализированными институтами. Приятно отметить, что в 2022 году Казань стала Молодежной столицей исламского мира. Для нас это особенно символично в связи с празднованием 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией», — констатировал Президент Татарстана.

Фото: © tatarstan.ru

Минниханов также обратил внимание на то, что работа республики с мусульманскими странами организована по самым разным направлениям. В первую очередь это торгово-экономическое сотрудничество. Вместе с тем в развитии товарооборота есть к чему стремиться, уверен Президент РТ. Соответственно, по его мнению, следует активизировать работу в этом направлении.

«Хочу еще раз поприветствовать вас в Казани. Данный форум способствует укреплению наших контактов со странами Организации исламского сотрудничества», — добавил Рустам Минниханов.

Форум проходит уже в шестой раз. Основными темами в этом году станут проблема неделимости безопасности, перспективы развития сотрудничества по линии Россия — ОИС в противодействии новым вызовам и угрозам, а также роль Татарстана в развитии международного сотрудничества со странами ОИС.

В завершение встречи Рустам Минниханов наградил победителей Международного конкурса чтения священного Корана. Среди мужчин лучшим признал представитель Чечни Муса Гайтиев, а среди женщин победительницей стала Деви Юкха Нидха из Индонезии. Конкурс стал первым мероприятием, организованным в Казани как Молодежной столице ОИС.