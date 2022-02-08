Стало известно, почему именно Казань стала молодежной столицей исламского мира - 2022

Казань – это город с большим культурным наследием, талантливой и яркой молодежью, где имеется потенциал предоставления лучшего опыта для молодых людей из стран ОИС, что и позволило городу получить статус молодежной столицы исламского мира в 2022 году. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал Президент Молодежного форума ОИС Таха Айхан.

«Казань была выбрана молодежной столицей ОИС из-за ее богатого культурного наследия, талантливой, яркой молодежи, современной инфраструктуры, новаторских институтов, работающих в сфере предпринимательства, инноваций, спорта, а также большого потенциала для предоставления молодым людям из стран ОИС лучшего опыта», — заявил спикер.

Напомним, что Казань получила статус молодежной столицы стран ОИС на 2022 год. По этому поводу в городе запланирован ряд крупных мероприятий, с расписанием которых можно ознакомиться на официальном сайте.