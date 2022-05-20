Рустам Минниханов: Весь мир увидел единение народов многонациональной России

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В условиях санкций, введенных странами Запада, весь мир увидел единение народов многонациональной России. Об этом заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» в Казанской ратуше.

«Сегодня, к сожалению, западными странами делается все, чтобы раскачать ситуацию в России, прежде всего в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений. Создаются и тиражируются многочисленные фейки, вбрасываются небылицы. Но у них ничего не получается. Весь мир увидел единение народов многонациональной России», — поделился своим видением ситуации Президент РТ.

По мнению Минниханова, такое единение происходило и в годы Великой Отечественной войны, когда наша страна боролась с фашизмом. «В единстве — сила народов всей нашей огромной страны», — убежден он.

Руководитель республики отметил, что тема заседания, «Российский опыт сохранения этнокультурного многообразия, межнационального и межрелигиозного согласия — залог достижения общегражданской идентичности», выбрана в том числе из-за сложных процессов, которые протекают в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и являются вызовом для всего человечества.

«Актуальность темы обусловлена и тем, что мир вступил в период опасной нестабильности, которая затрагивает все государства без исключения. Происходит эрозия международного права. Разрушаются международные институты и система отношений, которая создавалась десятилетиями. Все больше вызовов исходит от террористических и экстремистских организаций, нарастает опасная тенденция возрождения и развития неонацизма», — добавил он.

По словам Минниханова, в настоящее время западные страны находятся в состоянии жесткой конфронтации с Россией, применяются беспрецедентные санкции.

«Широко продвигаемая Западом толерантность оказалась направленной только для своего внутреннего круга. Коллективный Запад пытается навязать свои ценности, подчинить себе тех, кто мыслит иначе», — рассказал он о своем понимании причин такой политики.

В связи с этим Президент РТ выразил признательность странам мусульманского и арабского мира за то, что «они не поддались давлению, по-прежнему нацелены на развитие сотрудничества с Россией».

«Россия отстаивает само право на собственные ценностные ориентиры, выступает за сохранение многополярного мира, за многообразие культур», — уверен он.

Руководитель республики также подчеркнул, что диалог культур, установка на межнациональное согласие и межрелигиозное взаимодействие — это цивилизационный выбор России.

«Как отметил Президент РФ Владимир Путин, гражданский мир и межнациональное согласие — это кропотливая работа государства и общества, требующая очень тонких решений, взвешенной и мудрой политики, способной обеспечить единство в многообразии. В этом контексте Татарстан был и остается одним из наиболее стабильных регионов, который демонстрирует единство и многообразие культур и гражданской общности России», — заключил Рустам Минниханов.