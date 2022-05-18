Казанский форум молодых дипломатов стран ОИС соберет 35 специалистов из 15 стран

С 19 по 22 мая в Казани пройдет VI Форум молодых дипломатов стран Организации исламского сотрудничества в рамках XIII Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022». Его участниками станут 35 делегатов из 15 государств. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«У форума широкая география, и основная задача — это коммуникации, выстраивание дружеских, добрых деловых связей молодых дипломатов, которые работают в различных международных организациях. Нужно создать как можно больше точек взаимодействия, чтобы найти общность интересов для международного сотрудничества», — уверен глава Минмолодежи РТ.

Он подчеркнул, что форум носит в том числе и образовательный подтекст. По его итогам будут созданы видеоуроки по основам дипломатии стран ОИС. Мероприятие станет площадкой для молодежного дипломатического сотрудничества России с 56 странами Организации исламского сотрудничества.

Форум направлен на реализацию концепции горизонтальной дипломатии, которая заключается в том, чтобы создавать большое количество точек соприкосновения и неформальных связей между сотрудниками внешнеполитических ведомств государств всего мира, добавил председатель Совета молодых дипломатов МИД России Константин Колпаков.

«Одной из особенностей форума в этом году станет первая церемония вступления дипломатов в Международную ассоциацию молодых дипломатов. В ней поучаствуют как российские, так и международные представители. Она создана для того, чтобы наладить контакты между специалистами, занимающимися международными отношениями», — отметил Колпаков.

Помимо этого, участники мероприятия встретятся с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Они смогут рассказать ему о своих проектах и инициативах. На KazanSummit выступят многие специалисты государственных структур и известные дипломаты, пояснил он.

В целом форум будет посвящен взаимодействию России и стран ОИС, роли Татарстана в Организации исламского сотрудничества, концепции неделимости безопасности и новым вызовам и угрозам, грозящим странам ОИС, заключил Константин Колпаков.