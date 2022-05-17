В Казани стартовал молодежный конкурс чтецов священного Корана

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Сегодня стартовало первое из мероприятий, которые пройдут в Казани как молодежной столице Организации исламского сотрудничества. Это конкурс чтецов священного Корана, в котором примут участие граждане более чем 20 зарубежных стран и примерно 20 представителей регионов России.

«Для нас очень отрадно принимать участников из более чем 20 разных стран как в офлайн-, так и в онлайн-формате. Казань в этом году стала молодежной столицей ОИС. Это уникальное событие, потому что Россия в организации является наблюдателем», — заявил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

Фото: © Салават Камалетдинов

Министр подчеркнул, что это происходит в год 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, что добавляет событию еще больше символизма.

Конкурс будет длиться два дня, он проходит в России впервые. Состязающихся будут оценивать пять членов жюри, которые будут смотреть на правильность чтения Корана и знание его наизусть, добавил муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

«Статус молодежной столицы ОИС впервые дается стране-наблюдателю. Это большая радость. И такой международный конкурс чтецов Корана с [участием] ОИС проводится впервые в России. Не все смогли приехать в Казань, но они смогут поучаствовать онлайн. Им нужно установить две камеры и зеркало за спиной, чтобы подтвердить чистоту соревнования», — пояснил Камиль хазрат.

По словам руководителя Центра по заучиванию Корана Республики Дагестан Шамиля Магомедова, самое сложное в таких конкурсах — это справиться с волнением. А когда в жюри сидят шейхи и исламские ученые, как в Казани, побороть это чувство нелегко.

«Недавно в Дагестане завершился наш республиканский конкурс, я привез сюда его победителя. Будем стараться и не бояться, верю, что все получится. У нас молодежь очень заинтересована в изучении Корана. Многие бывают на летних курсах, где изучают Коран и другие писания», — заявил Магомедов.

Фото: © Салават Камалетдинов

В этом году Казань получила статус Молодежной столицы ОИС. В городе состоится около десяти крупных международных мероприятий, конкурс чтецов Корана стал первым из них. Как ранее сообщал «Татар-информ», победители в номинациях получат по 10 тыс. долларов.