Минниханов вручил покидающему Татарстан Генконсулу Турции медаль «100 лет ТАССР»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с Генеральным консулом Турции в Казани Исметом Эриканом, который вскоре покинет свой пост. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Руководитель республики поблагодарил дипломата за большой вклад в развитие сотрудничества Татарстана и Турции в рамках российско-турецких отношений.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Заканчивается ваша деятельность в качестве Генерального консула Турецкой Республики в Казани. С одной стороны, мы рады, что ваш карьерный рост продолжается, с другой — нам жаль, что вы покидаете Татарстан», — заметил Минниханов.

Раис РТ назвал Турцию одним из ведущих зарубежных партнеров Татарстана и подчеркнул, что контакты развиваются при непосредственном участии Генерального консульства этой страны в Казани. Диппредставительство проводит большую работу в торгово-экономической и социально-гуманитарной сферах и выступает эффективным механизмом укрепления связей между братскими народами, отметил он.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В завершение беседы, состоявшейся в Доме Правительства РТ, Рустам Минниханов пожелал Исмету Эрикану успехов на новом посту и вручил медаль «100 лет образования ТАССР».

Ранее дипломат провел встречи с Государственным Советником РТ Минтимером Шаймиевым, Председателем Государственного Совета Татарстана Фаридом Мухаметшиным и министром культуры РТ Ирадой Аюповой.

Исмет Эрикан был назначен на пост Генерального консула Турции в Казани осенью 2019 года. Интервью с ним, которое он дал в конце 2022 года, можно прочитать на сайте «Татар-информа».

Видео: пресс-служба Раиса РТ.