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Минниханов вручил покидающему Татарстан Генконсулу Турции медаль «100 лет ТАССР»
Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с Генеральным консулом Турции в Казани Исметом Эриканом, который вскоре покинет свой пост. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.
Руководитель республики поблагодарил дипломата за большой вклад в развитие сотрудничества Татарстана и Турции в рамках российско-турецких отношений.
«Заканчивается ваша деятельность в качестве Генерального консула Турецкой Республики в Казани. С одной стороны, мы рады, что ваш карьерный рост продолжается, с другой — нам жаль, что вы покидаете Татарстан», — заметил Минниханов.
Раис РТ назвал Турцию одним из ведущих зарубежных партнеров Татарстана и подчеркнул, что контакты развиваются при непосредственном участии Генерального консульства этой страны в Казани. Диппредставительство проводит большую работу в торгово-экономической и социально-гуманитарной сферах и выступает эффективным механизмом укрепления связей между братскими народами, отметил он.
В завершение беседы, состоявшейся в Доме Правительства РТ, Рустам Минниханов пожелал Исмету Эрикану успехов на новом посту и вручил медаль «100 лет образования ТАССР».
Ранее дипломат провел встречи с Государственным Советником РТ Минтимером Шаймиевым, Председателем Государственного Совета Татарстана Фаридом Мухаметшиным и министром культуры РТ Ирадой Аюповой.
Исмет Эрикан был назначен на пост Генерального консула Турции в Казани осенью 2019 года. Интервью с ним, которое он дал в конце 2022 года, можно прочитать на сайте «Татар-информа».
Видео: пресс-служба Раиса РТ.
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