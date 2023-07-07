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Аюпова и уходящий с поста Генконсула Турции в Казани Исмет Эрикан обсудили итоги работы
Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова сегодня встретилась с Генеральным консулом Турции в Казани Исметом Эриканом, который вскоре покинет свой пост. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.
Собеседники подвели итоги совместной работы. В Минкультуры также пожелали дипломату успехов в дальнейшей деятельности.
По инициативе и при участии Генерального консула Турции в Казани состоялись несколько выставок турецких художников. Осенью 2021 года Центр «Эрмитаж-Казань» представил выставку одиннадцати мастеров кисти из Турции «Анатолийский бриз». Национальная художественная галерея «Хазинэ» ГМИИ РТ в сентябре 2022 года представила персональную выставку известного живописца Ялчына Гёкчебага, автора «Тайной вечери» по-турецки. Последним таким проектом стала выставка молодого турецкого художника Рашита Алтуна «Сначала» в Галерее современного искусства Музее ИЗО Татарстана.
Исмет Эрикан был назначен на пост Генерального консула Турции в Казани осенью 2019 года. Интервью с ним, которое он дал в конце 2022 года, можно прочитать на сайте «Татар-информа».
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