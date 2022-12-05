Исмет Эрикан: «Билал Эрдоган очень любит Казань»

Зачем в Казань приезжал Эрдоган-младший? Достроит ли Турция соборную мечеть в Уфе? Быть ли Генконсульству на Кабане и Центру Юнуса Эмре в Казани? В чем феномен турецких сериалов? Действительно ли россиян не жалуют в Анталье? На эти и многие другие вопросы «Татар-информа» ответил Генеральный консул Турции в Казани Исмет Эрикан.

Исмет Эрикан: «В Турции есть абсолютно всё для туристов. То же самое можно сказать о Татарстане: здесь есть всё для инвестора» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Очень много россиян сейчас пребывают на территории Турции не только в качестве туристов»

– Я предлагаю начать разговор с туризма, и в первую очередь, конечно, в голову приходит вопрос про запрет карт «Мир» в Турции. Как бы вы оценили ситуацию? Насколько нам известно, несмотря на отказ от платежной системы, республика все же старается искать пути выхода?

– Тема туризма действительно очень важна, поскольку Турция – это популярный маршрут не только для России, но и для всего мира. Мы ежегодно принимаем 50 млн туристов, и уже за 10 месяцев текущего года нашу страну посетило 45,5 млн человек. По прогнозам, в последующие годы эта цифра увеличится. На первом месте среди туристов – Германия с 5,3 млн человек, из России приехало порядка 4,6 млн человек, следом идет Англия и другие страны.

Мы придаем большое значение туристам из России. До начала пандемии из РФ приезжало в среднем 7 млн человек. Мы рассчитывали на рост до 10 млн туристов, но случилась пандемия, а затем и другие актуальные события. Туристы из других стран, как я уже отмечал, тоже предпочитают Турцию, поскольку там есть все необходимое: хороший климат, море, пляжи, еда, история, природные красоты, музеи, гостеприимные люди.

Что касается карты «Мир» – это финансовый вопрос. Тема связана не только с Турцией, и причины этого вам прекрасно известны. Очень много россиян сейчас пребывают на территории страны не только в качестве туристов, но и проживают там. Но к нам не поступает каких-либо жалоб по этому поводу, а значит, этот вопрос каким-то образом решается, люди находят выход.

Могу еще сказать, что на следующий год ожидается активный сезон и, пока цены приемлемые, лучше забронировать туры.

Семь рейсов Казань – Стамбул выполняет авиакомпания «Турецкие авиалинии» в неделю Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

– Есть ли какая-то статистика по прибывшим в Турцию из Татарстана, начиная с февраля этого года?

– К сожалению, такой статистики нет, есть только общая цифра. Единственное, я постоянно слышу о том, что самолеты турецких и других авиалиний всегда заполнены.

– А сколько сейчас прямых рейсов Казань – Стамбул выполняет авиакомпания «Турецкие авиалинии»?

– Семь рейсов в неделю. И все они полные.

– Недавно была опубликована статистика по покупкам недвижимости в Турции, и Россия вышла на первое место. И даже появились новости о том, что жители Антальи якобы собирают подписи под петицией, чтобы россиянам не продавали там жилье.

– Это неофициальные источники, лучше не учитывать эту информацию. Турция – это правовое государство, есть законы и порядок их применения, есть решения, принятые правительством. Нужно опираться на это. Конечно, многие заинтересованы в Анталье: к примеру, сегодня там +25 – понятно, почему она привлекательна.

«25% всех турецких инвестиций в России приходится на Татарстан. Ежемесячно мы встречаемся с одним-двумя потенциальными инвесторами» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Местные иногда сами удивляются, когда видят такой урожай, выращенный на их родной земле»

– Предлагаю перейти к теме инвестиций: известно, что Турция является инвестором №1 в Татарстане. Какие проекты реализованы и какие предполагаются в перспективе?

- В этом отношении Татарстан для Турции имеет большое значение. Ранее я сказал, что в Турции есть абсолютно всё для туристов. То же самое можно сказать о Татарстане: здесь есть всё для инвестора. Можно привести в пример ОЭЗ «Алабуга», высокоразвитую инфраструктуру, отношение руководства республики к взаимному сотрудничеству (Президент Татарстана господин Минниханов всегда очень внимательно подходит к этому вопросу), также хочу упомянуть АИР, который помогает по всем вопросам, и лично Талию Ильгизовну [Минуллину] – очень опытного руководителя. Все эти факторы играют большое значение для инвестора.

25% всех турецких инвестиций в России приходится на Татарстан. Ежемесячно мы встречаемся с одним-двумя потенциальными инвесторами, но надо понимать, что принятие решения об инвестициях - это процесс не одного дня. Также замечу, что некоторые решения отсрочила пандемия, помимо этого, сейчас в мире происходят другие события, на которые инвесторы также обращают внимание. С другой стороны, работа не приостанавливалась: встречи и знакомства продолжаются. Я предполагаю, что совсем скоро мы услышим о новых проектах.

– Есть ли данные по объему турецких инвестиций в Татарстане?

– Мы предполагаем, что сумма за весь период составляет порядка 2,5 млрд долларов.

– То есть пока назвать конкретные проекты не представляется возможным?

– Пока принятых решений нет, так что не будем забегать вперед.

«Почувствовав, что здесь не хватает традиционных турецких кондитерских и булочных, где можно позавтракать, Мехмет Гюлер открыл кафе “Нео”» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

– Мы были на завтраке, который организовывало консульство, и сама площадка – кафе – принадлежит предпринимателю, который выращивает здесь овощи и фрукты – Greenapple, кажется.

– Это очень интересный человек! Его зовут Мехмет Гюлер. Он приехал в Татарстан, когда строился отель «Мираж». Поначалу занимался строительством, женился здесь, у него сейчас трое детей. Со временем ушел в кейтеринг для крупных компаний. Почувствовав, что здесь не хватает традиционных турецких кондитерских и булочных, где можно позавтракать, он открыл кафе «Нео». Там представлены блюда из теста, кондитерская продукция, а повара – из Турции.

Кроме того, он интересуется сельским хозяйством: Мехмет купил землю в Рыбной Слободе и начал заниматься фермерством. В основном если люди здесь занимаются сельским хозяйством, то они выращивают ягоды. А он показал, что можно выращивать помидоры, фасоль, кабачки и другие овощи, а также арбузы и дыни. Люди, которые это видят, не верят своим глазам. Думаю, весь секрет в том, что он консультируется с агрономами из Турции. Выращенную продукцию он использует в своем кейтеринговом бизнесе – и в свежем, и в замороженном виде.

Также у него есть офис в Иннополисе, где специалисты занимаются программированием: они уже выпустили приложение по заказу и доставке овощей и фруктов прямо с грядки. Наверное, вы видели робота в кафе «Нео», который обслуживает клиентов? Его также запрограммировали в Иннополисе.

Это прекрасный пример того, что если люди стараются, работают, они могут добиться результата. Занимаясь всем этим, Мехмет вносит свой вклад в регион. Он предоставляет рабочие места, все сотрудники у него – из Рыбно-Слободского района. Местные иногда сами удивляются, когда видят такой урожай, выращенный на их родной земле. Почва очень плодородная, если работать - все получится. Надо пытаться, искать пути, а мать-природа, она всегда щедра.

«Количество генконсулов не такое большое, но при любой возможности мы стараемся собираться» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«У “Джошкуноз” действительно есть планы по новым инвестициям в Татарстан»

– Возвращаясь к консульскому завтраку: мы увидели, что в Казани есть «клуб дипломатов». А как он появился и чем занимается?

– Официального клуба дипломатов нет, поскольку в Казани не так много иностранных представительств. Количество генконсулов не такое большое, но при любой возможности мы стараемся собираться. Все генконсульства в рамках своих возможностей организовывают подобные культурные проекты. И мы всегда стараемся поддерживать друг друга и посещать мероприятия.

При этом можем похвастаться тем, что наше Генконсульство находится в числе лидеров по количеству проводимых мероприятий. Пусть коллеги правильно нас поймут, но мы правда реализовываем очень много культурных проектов.

В Казани есть организация молодежной дипломатии, они тоже часто присутствуют на наших встречах. Помимо этого, мы ежегодно проводим в Генконсульстве встречу с молодыми дипломатами. К слову, 7 декабря Генконсульство Казахстана проводит мероприятие по презентации казахской кухни. И я также планирую принять в нем участие.

«Эрол Табанджа – очень уважаемый в Турции бизнесмен, председатель правления ГК «Полимекс». Он инвестировал в том числе в Казань» Фото: president.tatarstan.ru

– В апреле с Президентом Татарстана встретился один из самых богатых людей Турции – Эрол Табанджа. В связи с чем произошел этот визит?

– Это очень уважаемый в Турции бизнесмен, председатель правления ГК «Полимекс». Он инвестировал в том числе в Казань. К примеру, здание бывшей Шамовской больницы, в котором сейчас находится гостиница Kazan Palace by Tasigo, было отреставрировано при его участии. На мой взгляд, это один из лучших примеров реставрации здания и его дальнейшего использования. Рядом строится продолжение этого комплекса – четырехзвездочный отель, также там будет построен жилой дом. Так что его приезд объясняется наличием инвестиций в городе.

Помимо этого, он является большим ценителем культуры и искусства и много инвестирует в эту сферу. Сам он из города Эскишехир, где проживает большое количество татар. Там, в районе Одунпазары он открыл прекрасный частный музей современного искусства, спроектированный японским архитектором. В основном он выставляет там личные коллекции, а также проводит международные выставки.

«На мой взгляд, Kazan Palace by Tasigo – это один из лучших примеров реставрации здания и его дальнейшего использования» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

– Помимо других имен и названий в Татарстане часто упоминается компания «Джошкуноз». Планируется ли расширение их присутствия в республике?

– Насколько мне известно, у них действительно есть планы по новым инвестициям. Проект планируется реализовать в Иннополисе, но подробной информации пока нет. «Джошкуноз» – очень важный проект для республики, поэтому их частые визиты в Татарстан вполне объяснимы. Вообще это напрямую связано с одним из ваших первых вопросов, в ответ на который я отметил теплое отношение руководства республики к инвесторам. Когда они приезжают, они достаточно часто встречаются с президентом. Это не говорит о том, что каждый раз непременно обсуждается некий новый проект: часто это бывает визит вежливости и дань уважения руководству.

«После событий с самолетом этот центр был закрыт и так и не вернулся»

– Хотелось бы перейти к культурному блоку. В этом году отмечалось 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией: возможно, это субъективная оценка, но участие консульства показалось несколько незаметным. Или мы что-то упустили из вида?

– Хочу сказать, что вы многое упустили! В первую очередь, мы принимали участие в церемонии оглашения итогов конкурса на строительство соборной мечети, я присутствовал лично. Один из проектов в тройке победителей принадлежал турецкой компании. Помимо этого, часть мероприятий в рамках 1100-летия совпала с проведением KazanSummit: наш посол Мехмет Самсар приезжал в Казань, мы вместе принимали участие в церемонии закладки камня. Мы также ездили на праздничные мероприятия в Болгар: познакомились там с представителями духовенства из разных регионов.

Конечно, 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией - это очень важное событие. В России проживает около 30 млн мусульман, и для нас очень отрадно, что они мирно проживают вместе с представителями других конфессий и народов.

«1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией – это очень важное событие» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

– В продолжение темы хотелось бы спросить вас о судьбе Центра Юнуса Эмре в Казани.

– Некоторое время при Казанском федеральном университете действовал Центр изучения Турции, который проводил мероприятия, способствующие распространению и изучению турецкой культуры и истории, изучению турецкого языка. После событий с самолётом этот центр был закрыт и так и не возобновил свою работу. Когда мы встречались и с прошлым, и с действующим ректором КФУ, я озвучивал пожелание по возрождению деятельности центра. Ждем, что нам ответят по этому поводу. На мой взгляд, такая организация, занимающаяся культурными вопросами, нужна: к турецкому языку есть большой интерес, его изучает внушительное количество студентов. Наличие такого центра в том числе могло бы поддержать учебный процесс в вузах.

– Кстати, недавно было опубликовано исследование о том, какие иностранные языки активно хотят изучать в Москве: турецкий попал в пятерку лидеров.

– Вообще я не удивился этим результатам. Турецкий - один из языков, на котором разговаривают по всему миру. Если посмотреть с точки зрения географии, то от Восточного Туркестана и всей Средней Азии, от Турции, Балкан, Европы и до самой Англии вы сможете решить многие вопросы, благодаря турецкому языку.

Я прекрасно понимаю, почему в том числе российские граждане испытывают к нему интерес. Количество туристов колеблется между 4,4 и 7 млн человек – это большая цифра. Желание изучить язык страны, в которой ты отдыхаешь или проживаешь, – это естественно. Также могу предположить, что большое влияние имеют турецкие сериалы – у них большая аудитория. Я часто встречаю женщин, которые на вопрос о том, как они выучили турецкий, отвечают: «По сериалам».

– У меня в семье супруга тоже их смотрит и так подтягивает свой турецкий. Турецкий кинематограф – это, наверное, один из инструментов популяризации языка и культуры в мире.

– Я с вами полностью согласен!

«Кинематограф очень важен для культурного обмена. Мы практически три года подряд проводили в Казани Дни турецкого кино» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

– К слову о кинематографе: предполагалось сотрудничество между Татарстаном и Турцией в съемках фильма «Мухаджиры» по произведению Махмута Галяу. Уже есть какие-то подвижки в данном вопросе?

– Меня об этом постоянно спрашивают, но вообще это только разговоры. Движения никакого нет, о чем я каждый раз вынужден с сожалением сообщать. Мы тоже находимся в ожидании, кто-то все-таки должен дать старт проекту.



В целом я знаком с этой историей, и, на мой взгляд, она могла бы хорошо воздействовать на зрителя. Если бы был снят качественный фильм, он бы мог вызвать большой интерес. Я еще раз хочу всех призвать: поступает много запросов по этой теме, и если деятели культуры читают это интервью, хочется сказать: пожалуйста, услышьте мой голос и пусть кто-нибудь уже возьмется за съемку этого фильма!

Мы со своей стороны готовы помочь, в рамках своих возможностей, если это будет необходимо. Кинематограф – это серьезный фактор, он очень важен для культурного обмена. Мы практически три года подряд проводили в Казани Дни турецкого кино, а в этом году мероприятие впервые прошло в Самаре. Будем надеяться, что когда-нибудь мы увидим и премьеру фильма «Мухаджиры».

«Мы всегда рекомендуем инвесторам рассматривать все регионы нашего консульского округа. Много возможностей в Самаре, Татарстане, Башкортостане» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Это не первый визит господина Билала Эрдогана в Казань»

– Работа Генконсульства в Казани по сути распространяется на все ПФО, но для татарстанцев это в основном остается за кадром. Как там выстроена работа? Какие проекты реализуются?

– К нашему округу относятся Татарстан, Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Чувашская Республика и Самарская область. После назначения я сразу посетил все эти регионы, в некоторых уже побывал более одного раза. Так, весной мы вместе с нашим торговым атташе в очередной раз ездили в Самарскую область, и они, к слову, тоже ждут инвестиций. Мы всегда рекомендуем инвесторам рассматривать все регионы нашего консульского округа. Много возможностей в Самаре, Татарстане, Башкортостане. Надеемся, что наши инвесторы будут рассматривать и эти регионы при принятии решений. В каждом регионе есть своя специфика и есть сектора, в которых можно за что-то взяться, начать бизнес. Мы всегда стараемся отвечать в позитивном ключе на запросы, которые поступают к нам от турецких инвесторов по поводу этих субъектов. Но, опять же, для таких решений требуется время.

– Хотелось бы спросить про мечеть «Ар-Рахим» в Уфе: была информация о том, что турецкая сторона готова помочь ее достроить. Так ли это?

– Это очень красивый проект. Глава республики придает ему очень большое значение, поддерживает его. Конечно, если поступит какой-то конкретный запрос с той стороны, мы готовы его рассмотреть. Если действительно есть вопрос, требующий решения, нашего участия, его надо озвучивать. В целом ситуацию надо досконально изучить, прежде чем что-то обещать.

«Мечеть “Ар-Рахим” в Уфе – очень красивый проект. Глава республики придает ему очень большое значение, поддерживает его» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

– Несколько лет назад в прессе обсуждалось, что у консульства может появиться новое здание на Кабане. Есть ли движение в этом вопросе?

– Такие разговоры действительно были, даже показывали участок, но земля не выделена, каких-либо шагов в этом направлении не было. И в ближайший краткосрочный период ничего подобного не планируется.

– Подходя к концу беседы, мы не можем не спросить про визит Билала Эрдогана в Казань. Символически и практически что означал этот визит?

– Билал Эрдоган возглавляет Всемирную федерацию этноспорта, но визит в Казань проходил не под ее эгидой. Дело в том, что он также является заместителем председателя попечительского совета Университета Ибн Хальдуна, и вместе с председателем совета, ректором и представителем университета по международным отношениям они посетили столицу республики. Основная цель – встреча с ректором КФУ, ректором Болгарской исламской академии, а также руководством Российского исламского университета.

Обсуждался вопрос сотрудничества с этими вузами. В рамках визита также прошла встреча с Президентом Татарстана и Государственным Советником РТ. Замечу, что это не первый визит господина Билала Эрдогана в Казань: ранее он приезжал как президент Федерации этноспорта. Он очень любит Казань. Кстати, ему поступило приглашение приехать на Сабантуй в следующем году, посмотрим, приедет или нет.

– А эти визиты закончились какими-нибудь предварительными договоренностями? Новыми потенциальными проектами?

– Пока нет, все на стадии обсуждения между университетами. Мы со своей стороны оказали логистическую помощь, но решения - за ними.

«Билал Эрдоган ранее приезжал как президент Федерации этноспорта. Он очень любит Казань» Фото: president.tatarstan.ru

– А какой вес имеет Университет Ибн Хальдуна?

– Он был создан относительно недавно и пока набирает обороты. Насколько мне известно, там сильный преподавательский состав, поэтому все должно получиться.

– Прогнозы – дело неблагодарное, но все же: каким вы видите дальнейшее развитие отношений между Турцией и Татарстаном?

– Единственное, чего я хочу, - чтобы и в дальнейшем все было хорошо так же, как сейчас. Наши взаимные отношения выгодны обеим сторонам.

А еще, пользуясь случаем, так как мы приближаемся к завершению этого года, хотел бы пожелать всем вашим читателям, чтобы Новый год принес им успех, счастье, гармонию в душе и мир всему миру. 2023-й год будет очень важным и для нас - мы будем отмечать 100-летие со дня провозглашения Турецкой Республики!



Исмет Эрикан – Генеральный консул Республики Турция в Казани.

В период с 1979 по 1985 год занимал должность административного сотрудника Министерства иностранных дел Турецкой Республики в Анкаре. Псоле этого до 1989 года работал в посольстве Турции в Софии (Болгария). В 2011–2017 годах возглавлял торговый офис Турецкой Республики в Тайбэе (Тайвань).