Эрикан поблагодарил Шаймиева за поддержку Генконсульства Турции в Казани

фото: пресс-служба Раиса РТ

Уходящий в сентябре с должности Генконсула Турции в Казани Исмет Эрикан встретился с Государственным Советником Татарстана Минтимером Шаймиевым. Об этом сообщает пресс-служба Раиса Татарстана.

Эрикан поблагодарил собеседника за вклад в открытие Генконсульства в 1996 году и поддержку работы диппредставительства. «Нам хорошо известны роль и значение вашей личности в социально-экономической и культурной жизни России и Татарстана. Наши лидеры и турецкий народ относятся к вам с большим уважением. Всем известно, что именно благодаря вам татарстано-турецкие отношения развиваются на надежном фундаменте», — отметил он.

Генконсул отдельно напомнил о поддержке Татарстана, оказанной Турции после землетрясения, произошедшего в начале этого года. «В нашем генконсульстве было собрано 100 тонн гуманитарной помощи от жителей Татарстана», — заметил Эрикан.

В свою очередь, Минтимер Шаймиев поблагодарил его за значительный вклад в развитие российско-турецких отношений и пожелал успехов в дальнейшей работе. Стороны также обсудили сохранение культурно-исторического наследия тюркских народов и сотрудничество Казани и Анкары в сфере науки и образования.

Напомним, что Исмет Эрикан занимает должность Генконсула Турции в Казани с октября 2019 года.