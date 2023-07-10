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Политика 10 июля 2023 13:29

Покидающий Татарстан Генконсул Турции поблагодарил власти республики за поддержку

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Исмет Эрикан и Фарид Мухаметшин

Фото: gossov.tatarstan.ru

Слова благодарности руководству Татарстана высказал завершающий свою дипломатическую миссию в Казани Генконсул Турции Исмет Эрикан на встрече с председателем Госсовета РТ Фаридом Мухаметшиным.

«Прошедшие четыре года были непростыми и с политической, и с социально-экономической точки зрения, но мы всегда чувствовали поддержку парламентариев Татарстана во всех наших начинаниях», – заявил Эрикан.

Он также отметил, что в рамках турецко-российских связей большое внимание уделяется сотрудничеству именно с Татарстаном – около четверти всех инвестиций в российскую экономику приходятся на республику.

Во время встречи Мухаметшин поблагодарил Генконсула за работу, благодаря которой между Татарстаном и Турцией укрепляются дружественные отношения и межпарламентские связи. Кроме того председатель Госсовета пожелал Эрикану больших успехов, заверив о дальнейшем продолжении взаимоотношений Татарстана с регионами Турции в позитивном ключе.

Фото: t.me/mincult_rt

Ранее Генконсул Турции Эрикан подвел итоги совместной работы с главой Минкультуры РТ Ирадой Аюповой. Напомним, в число мероприятий, которые состоялись по инициативе и при участии Эрикана в Казани, вошли несколько выставок известных и молодых турецких художников.

#Казань #Турция #Фарид Мухаметшин
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