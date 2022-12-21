Минниханов вручил медаль «За доблестный труд» челнинцу Рустаму Гатину

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов вручил медаль «За доблестный труд» челнинскому предпринимателю Рустаму Гатину. Об этом сообщила мэрия Автограда в своем Telegram-канале.

Команда волонтеров под руководством бизнесмена ежедневно кормит 5 тыс. жителей города Лисичанска. Поставку всех необходимых продуктов обеспечивает исполком Автограда.

Сейчас челнинцы обеспечивают едой десять пунктов горячего питания. В декабре во время встречи Рустама Гатина и мэра Наиля Магдеева было принято решение, что предприниматель проведет все зимние месяцы в подшефном Татарстану городе на Луганщине.

Рустам Гатин также является создателем сети благотворительных центров «Приют человека». В сентябре этого года Рустам Минниханов вручил благодарственное письмо за создание сети приютов для бездомных и малоимущих жителей. Волонтеры фонда оказывают медицинскую, материальную, юридическую и другую помощь нуждающимся.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Минниханов вручил госнаграды отличившимся жителям Татарстана.