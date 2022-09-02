Минниханов вручил благодарность создателю «Приюта человека» Гатину
Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил благодарственное письмо создателю «Приюта человека», челнинскому предпринимателю Рустаму Гатину. Награду он получил за активную благотворительную деятельность.
Гатин опубликовал фото с Президентом республики в своем аккаунте в соцсетях и поблагодарил руководство Челнов, «за оказанное доверие и поддержку».
«Всем, кто участвует и неравнодушен к проекту "Приют человека Набережные Челны" хочу сказать большое человеческое спасибо!» – написал предприниматель.
Напомним, два года назад Гатин начал вместе со своими соратниками помогать бездомным и малоимущим, а вскоре эта инициатива переросла в большой проект «Приют человека». Волонтеры фонда оказывают медицинскую, материальную, юридическую и другую помощь нуждающимся.