Челнинец Рустам Гатин проведет зиму в Лисичанске для обеспечения жителей горячей едой

Принято решение оставить в Лисичанске на четыре холодных месяца челнинскую группу волонтеров во главе с Рустамом Гатиным, который обеспечивает горячим питанием около 5 тыс. жителей подшефного Татарстану города. Об этом на заседании Горсовета сообщил мэр Автограда Наиль Магдеев.

Сегодня челнинцы обеспечивают едой десять пунктов горячего питания. «На месте было принято решение оставить группу на всю зиму — декабрь, январь, февраль и март. Погода там ужасная, пронизывающий ветер, через пять минут можно промерзнуть до костей. А в городе проблемы с отоплением, газом, водой», — сообщил он.

По словам мэра, сейчас в Лисичанске «сложная ситуация, если не сказать больше». Он воочию убедился в этом во время командировки в начале декабря.

«Вы знаете из СМИ, какие бои прошли за город Лисичанск — с той, и с другой стороны работали артиллерия, реактивные системы залпового огня — так называемые РСЗО. Подавляющее большинство объектов экономики разрушено. Артиллерийские обстрелы, ракетные удары повлияли на положение дел в социальной сере. Поэтому наша помощь оказалась вовремя и кстати», — поделился он впечатлениями.

Очередную партию гуманитарного груза планируется направить из Набережных Челнов в Лисичанск 20–25 декабря. Это будет третья по счету такая партия из Автограда, ранее сообщал «Татар-информ».