«Недавно были обстрелы»: мэр Челнов рассказал о полевой кухне Рустама Гатина в Лисичанске

В октябре из Набережных Челнов с гуманитарной миссией в зону СВО отправилась команда челнинского предпринимателя Рустама Гатина. Проект полевой кухни кормит мирных жителей Лисичанска, подшефного для Татарстана города. Мэр Наиль Магдеев на аппаратном совещании рассказал, как работает челнинская полевая кухня и как ингредиенты для приготовления блюд попадают в котел Гатина.

«Полевая кухня хорошо, но все ингредиенты для приготовления пищи формируем и покупаем мы, город. Поэтому рабочие руки — Рустама Гатина и его единомышленников, а все, что попадает в кастрюлю, — городские ресурсы. Это гречневая крупа, тушенка, мясо, соль, сахар, одноразовая посуда. Каждый такой груз стоит 5-6 млн рублей. Ежемесячно на эту сумму из средств города мы отправляем продукты, чтобы Рустам и его коллеги могли кормить до 5 тысяч жителей Лисичанска в условиях спецоперации», — рассказал градоначальник.

Магдеев отметил, что на прошлой неделе в Лисичанске были обстрелы. «В непростых условиях работают наши челнинцы, достойно работают! Поэтому и в этом плане Набережные Челны не равнодушны к судьбе людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Это был мужественный шаг со стороны Рустама Гатина и команды»,— сказал он.

В первый раз в Лисичанск было отправлено 110 тонн продовольственного груза, во второй — 90 тонн. Шефскую помощь доставлял сам мэр Наиль Магдеев. Сейчас уже готова следующая отправка.

«Этой работой я персонально занимаюсь, две недели назад я там был. Рабочие поездки будут продолжены. Мы своих не бросаем. За этим слоганом стоят не просто слова, мы это подкрепляем реальными делами. В последнюю отправку мы везли теплые вещи, спальные мешки. Там уже прохладно. Но все равно климат другой, немножко потеплее. Но при этом сыро, ночью минусовые температуры. Все городские ресурсы будем концентрировать и направлять туда», — отметил он.