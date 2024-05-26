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Минниханов в социальных сетях напомнил подписчикам о Каравоне
Раис Татарстана Рустам Минниханов напомнил подписчикам своего Telegram-канала и своей страницы в социальной сети «ВКонтакте» об отмечаемом сегодня русском народном празднике «Каравон».
«Поздравляю всех с русским народным праздником „Каравон“! Сегодня по доброй традиции он пройдет в селе Никольское Лаишевского района», — написал руководитель республики.
«До встречи на Каравоне. Шире круг, друзья!» — добавил Рустам Минниханов и выложил короткий видеоролик, в котором собраны отдельные моменты празднований прошлых лет.
Накануне Раис РТ поручил провести традиционные праздники народов республики на самом высоком уровне. До этого в регионе были утверждены даты их проведения.
Видео: t.me/rustamminnikhanov/.
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