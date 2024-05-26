Минниханов поздравил татарстанцев с праздником Каравон

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей Татарстана с русским народным праздником Каравон.

Он напомнил, что традиционно на протяжении веков село Никольское радушно встречает многочисленных гостей из городов и сел Татарстана, самых разных уголков России. Из года в год этот праздник вовлекает в свой солнечный круговорот всех неравнодушных к русской культуре людей, цитирует Минниханова его пресс-служба.

«Уникальный песенно-обрядовый праздник продолжает радовать нас своим глубоким духовным содержанием, демонстрирует неразрывную связь поколений. Каравон, как и прежде, под звуки колокольного звона и народных напевов вновь собирает хоровод, объединяя доброту и любовь к родной культуре», - подчеркнул руководитель республики.

Раис РТ отметил, что Каравон – это событие общероссийского масштаба, которое все увереннее завоевывает сердца ценителей русской хоровой музыки, искусства и народного творчества. Многочисленные зрители и творческие коллективы, ученые и фольклористы снова могут прикоснуться к одному из уникальных источников русской традиционной культуры в Татарстане.

«Каравон всегда был и остается долгожданным и любимым праздником для всех представителей многонационального Татарстана, местом встречи родных и близких, что в Год семьи обретает особый смысл. Пусть же Каравон и в дальнейшем служит укреплению мира и единства многонационального народа Татарстана», - сказал Минниханов.

Он также пожелал всем участникам и гостям праздника весеннего настроения, счастья, здоровья, добра и благополучия.

«Шире круг, Каравон!», - завершил поздравление Раис республики.

Каравон — это местная традиция, ансамбль, Всероссийский фестиваль русского фольклора, русский народный праздник в Республике Татарстан. С 2003 года этот народный праздник проводится на общереспубликанском уровне.

Отмечавшийся в XVI веке как престольный праздник – День святителя и чудотворца Николая, он постепенно превратился в массовое народное игрище, которое сохранилось только здесь, в Русском Никольском под Казанью, и, как утверждают местные фольклористы, имеет более чем трехсотлетние исторические корни.

В старину этот праздник отмечался три дня. Начавшись с церковной службы в сельском храме, он переходил в дома крестьян, к семейным праздничным столам, а потом – на улицу, где устраивались гулянья и хоровод. Хоровод водили на всем протяжении праздника. Это было особое действо, на которое девушки и женщины в праздничной одежде собирались в специально назначенное место. Необычно и движение в каравоне: по старинной традиции, соединившись мизинцами, все участники идут особым «каравонным» шагом, когда хоровод то уменьшается, то увеличивается, медленно вращаясь «по солнцу». В это время часто играли свадьбы, которые справляли, как говорится, всем миром.

От этих особых хороводов и получил свое название праздник. Возрожденный 15 лет назад, Каравон вскоре приобрел широкую известность в округе, стал творческой базой, основой ежегодных фестивалей русского фольклора в республике.