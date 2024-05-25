Минниханов — о народных праздниках в Татарстане: Нужно провести достойно

Раис Татарстана Рустам Минниханов напомнил о начале череды народных праздников в республике. Завтра, 26 мая, их откроет русский народный праздник Каравон в Лаишевском районе. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

На совещании в Доме Правительства РТ Минниханов призвал организовать все события на самом высоком уровне. Поручение дано главам районов, на которых развернутся праздничные мероприятия.

«Уважаемые главы, надо достойно провести все эти праздники. Особое внимание необходимо уделить обеспечению безопасности», — заметил руководитель Татарстана.

Праздники национальных кульутр продолжат Сабантуи в селах и районных центрах (8-9 июня), в Набережных Челнах и Нижнекамске (15 июня), в Казани (23 июня). 15 июня в Мамадышском районе отметят праздник марийской культуры Семык, 29 июня Менделеевский район организует праздник удмуртской культуры Гырон Быдтон. 30 июня в Тетюшском районе пройдет праздник мордовской культуры Валда Шинясь, а 6 июля в Алькеевском районе — чувашской культуры Уяв. Днем ранее Зеленодольск станет площадкой празднования Ивана Купалы, а Мамадышский район 13 июля — праздника кряшен Питрау.