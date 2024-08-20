Минниханов в Самарской области протестировал Lada Aura

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочего визита в Самарскую область смог оценить автомобиль Lada Aura – проехать на новой машине предложил руководителю республики временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Вячеслав Федорищев предложил Рустаму Минниханову протестировать Lada Aura, которая производится в Самарской области», – рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Видео: пресс-служба Раиса РТ

В ходе рабочего визита в Самарскую область Рустам Минниханов осмотрел организацию производства ПАО «ОДК-Кузнецов» в Самаре, встретился с представителями местной татарской национально-культурной автономии и с врио губернатора Вячеславом Федорищевым.

Lada Aura создана на платформе Lada Vesta. Новинка премиум-класса отличается увеличенным на 25 сантиметров салоном для пассажиров заднего ряда, cалон выполнен в натуральной коже отечественного производства.