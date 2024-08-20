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Минниханов осмотрел организацию производства ПАО «ОДК-Кузнецов» в Самаре
Раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочей поездки посетил ПАО «ОДК-Кузнецов» в Самаре. Об этом «Татар-информу» сообщила глава пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
Предприятие входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации «Ростех». Здесь разрабатывают, производят и обслуживают на аэродромах и космодромах двигатели для российской авиации, Газпрома и ракет-носителей «Союз».
Минниханову показали организацию производства в ряде корпусов. В частности, корпус производства коробок приводов и агрегатов. Комплекс обеспечивает полный технический цикл изготовления деталей с зубчатым зацеплением.
Кроме того, осмотрели корпус сварочного производства, где осуществляется высокотемпературная пайка в вакууме деталей. Так же татарстанскому лидеру показали, как обеспечивается полный технологический цикл изготовления компрессоров и всех требуемых для их производства компонентов.
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