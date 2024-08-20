Минниханов поблагодарил власти Самарской области за поддержку татар

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с представителями татарской национально-культурной автономии Самарской области, а также с руководителями и представителями местных национально-культурных объединений татар.

Согласно последней переписи населения, в Самарской области проживает 94 452 татарина, что составляет 3,18% от населения региона. С 2010 года начала работать Самарская областная татарская национально-культурная автономия.

Как сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова, приветствуя собравшихся, Минниханов напомнил, что Самарскую область и Татарстан связывают давние добрососедские отношения.

«Хочу выразить особую признательность за неизменную поддержку национально- культурных потребностей татар органам региональной и местной власти и лично временно исполняющему обязанности Губернатора Самарской области Вячеславу Андреевичу Федорищеву», — подчеркнул Раис РТ.

В Самарской области действует порядка 20 общественных объединений. Они принимают активное участие в общественно-политической жизни региона. Активисты оказывают поддержку участникам специальной военной операции, силами татарских общественников в зону СВО направлен 21 автомобиль.

Временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области тоже поблагодарил Минниханова за внимание к региону.

«Вы для нас, для молодых губернаторов пример», — подчеркнул он.

Федорищев отметил, что татарская общественность вносит существенный вклад в развитие Самарской области.

Фото: пресс-служба Раиса РТ