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Минниханов поблагодарил власти Самарской области за поддержку татар
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с представителями татарской национально-культурной автономии Самарской области, а также с руководителями и представителями местных национально-культурных объединений татар.
Согласно последней переписи населения, в Самарской области проживает 94 452 татарина, что составляет 3,18% от населения региона. С 2010 года начала работать Самарская областная татарская национально-культурная автономия.
Как сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова, приветствуя собравшихся, Минниханов напомнил, что Самарскую область и Татарстан связывают давние добрососедские отношения.
«Хочу выразить особую признательность за неизменную поддержку национально- культурных потребностей татар органам региональной и местной власти и лично временно исполняющему обязанности Губернатора Самарской области Вячеславу Андреевичу Федорищеву», — подчеркнул Раис РТ.
В Самарской области действует порядка 20 общественных объединений. Они принимают активное участие в общественно-политической жизни региона. Активисты оказывают поддержку участникам специальной военной операции, силами татарских общественников в зону СВО направлен 21 автомобиль.
Временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области тоже поблагодарил Минниханова за внимание к региону.
«Вы для нас, для молодых губернаторов пример», — подчеркнул он.
Федорищев отметил, что татарская общественность вносит существенный вклад в развитие Самарской области.
Фото: пресс-служба Раиса РТ
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