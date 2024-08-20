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Минниханов: У РТ обширные торгово-экономические связи с Самарской областью
Татарстан и Самарская область, как ключевые промышленные регионы России, всегда тесно сотрудничали как в экономической, так и в культурной сфере. Об этом Раис Татарстана Рустам Минниханов сказал на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области Вячеславом Федорищевым.
Согласно последним данным, товарооборот двух регионов составил 30 млрд рублей. Татарстан поставляет в Самарскую область бензин и дизельное топливо, грузовые и легковые автомобили, продукцию химпредприятий, широкий спектр продуктов питания и товаров народного потребления, медоборудование и пр. Из Самарской области в республику ввозят грузовые и легковые автомобили, кровельные материалы, продукцию АПК, машиностроения и др.
«Самарская область — регион с богатым промышленным и научным потенциалом. Нас связывают исторически добрые и партнерские отношения. У нас обширные торгово-экономические связи», — сказал Рустам Минниханов.
Отдельно Раис РТ обратил внимание, что врио губернатора активно взаимодействует с активом татарской национально-культурной автономии.
Вячеслав Федорищев отметил, что Татарстан по многих показателям пример для региона, а также анонсировал принятие в ближайшее время новой программы развития области.
В завершение встречи стороны подписали план мероприятий на 2024–2027 годы по реализации Соглашения между РТ и Самарской областью о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве, рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
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