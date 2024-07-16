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Общество 16 июля 2024 14:46

Путин проехал за рулем Lada Aura и назвал ее хорошей машиной

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Президент России Владимир Путин оценил автомобиль Lada Aura, после того как проехал на нем по новому участку автодороги М11 «Нева».

Сегодня глава государства прибыл на открытие последнего участка автодороги — северного обхода Твери. Он лично протестировал трассу, проехав по ней за рулем отечественного автомобиля.

«Хорошая машина», — цитирует Путина РИА Новости.

Президент России назвал открытые участки трасс — кроме того, обход Тольятти был введен в Самарской области — важнейшими в стране. Их ввод в эксплуатацию позволит укрепить транспортную и экономическую связанность регионов, повысить эффективность логистики и безопасности дорожной сети. Также они послужат формированию перспективных международных транспортных коридоров и повышению качества жизни россиян.

«С открытием обхода Твери будет обеспечено непрерывное, бесшовное, бессветофорное скоростное движение между Москвой и Петербургом, сократится время в пути из северо-западной части страны до Самары, Казани, Екатеринбурга, Тюмени, появятся дополнительные, более удобные маршруты в рамках международного транспортного коридора „Север — Юг“, а значит, поездки между крупными экономическими, культурными, историческими центрами нашей страны станут быстрее», — подчеркнул глава государства.

#Владимир Путин #Lada
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