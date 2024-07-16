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Путин проехал за рулем Lada Aura и назвал ее хорошей машиной
Президент России Владимир Путин оценил автомобиль Lada Aura, после того как проехал на нем по новому участку автодороги М11 «Нева».
Сегодня глава государства прибыл на открытие последнего участка автодороги — северного обхода Твери. Он лично протестировал трассу, проехав по ней за рулем отечественного автомобиля.
«Хорошая машина», — цитирует Путина РИА Новости.
Президент России назвал открытые участки трасс — кроме того, обход Тольятти был введен в Самарской области — важнейшими в стране. Их ввод в эксплуатацию позволит укрепить транспортную и экономическую связанность регионов, повысить эффективность логистики и безопасности дорожной сети. Также они послужат формированию перспективных международных транспортных коридоров и повышению качества жизни россиян.
«С открытием обхода Твери будет обеспечено непрерывное, бесшовное, бессветофорное скоростное движение между Москвой и Петербургом, сократится время в пути из северо-западной части страны до Самары, Казани, Екатеринбурга, Тюмени, появятся дополнительные, более удобные маршруты в рамках международного транспортного коридора „Север — Юг“, а значит, поездки между крупными экономическими, культурными, историческими центрами нашей страны станут быстрее», — подчеркнул глава государства.
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